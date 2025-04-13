Атака была не просто так: Залужный прокомментировал российский удар по Сумах

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался относительно российского террора в Сумах. Экс-главком написал свое мнение в соцсети Х.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Валерия Залужного в соцсети Х.

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Что написал Залужный об ударе по Сумах 13 апреля

Залужный не только осудил обстрел центра Сум "Искандерами", но и поместил его в контекст мирных переговоров.

В это Вербное воскресенье люди собирались на богослужение, когда российская баллистическая ракета попала в жилой район города Сумы. Много людей погибло, многие получили ранения. Спасательные работы продолжаются до сих пор. Сознательная ракетная атака против мирного населения в большой христианский праздник. Это ответ России на все предложения мира и прекращения огня,

– написал он.

Реакция других должностных лиц на обстрел Сум

Владимир Зеленский не подбирал слов, чтобы прокомментировать вражескую атаку. "Только абсолютно отбитая сволочь может делать такое", – заявил он в обращении 13 апреля.

А его советник Дмитрий Литвин предложил США "ударить по носу московского мула 2х4". Такую фразу он оставил под постом Кита Келлога. Фразеологизм означает "взять доску размером 2х4 и ударить непослушное животное, чтобы оно начало двигаться". Путин упорно игнорирует все призывы к миру и понимает только язык силы – "подчеркивает кровью, что не хочет мира", по меткому выражению Анналены Бербок. Так что пришло время ударить его палкой.

Кирилл Буданов привел данные, кто причастен к удару по Сумам. Это расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад из Воронежской и Курской областей.