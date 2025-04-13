Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Валерія Залужного в соцмережі Х.

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Що написав Залужний про удар по Сумах 13 квітня

Залужний не тільки засудив обстріл центру Сум "Іскандерами", але й помістив його у контекст мирних перемовин.

У цю Вербну неділю люди збиралися на богослужіння, коли російська балістична ракета влучила в житловий район міста Суми. Багато людей загинуло, багато отримали поранення. Рятувальні роботи тривають досі. Свідома ракетна атака проти мирного населення у велике християнське свято. Це відповідь Росії на всі пропозиції миру та припинення вогню,

– написав він.

Реакція інших посадовців на обстріл Сум

Володимир Зеленський не добирав слів, щоб прокоментувати ворожу атаку. "Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке", – заявив він у зверненні 13 квітня.

А його радник Дмитро Литвин запропонував США "вдарити по носу московського мула 2х4". Таку фразу він залишив під дописом Кіта Келлога. Фразеологізм означає "узяти дошку розміром 2х4 і вдарити неслухняну тварину, щоб вона почала рухатися". Путін уперто ігнорує усі заклики до миру і розуміє тільки мову сили – "підкреслює кров'ю, що не хоче миру", за влучним висловом Анналени Бербок. Тож час уперіщити його палицею.

Кирило Буданов навів дані, хто причетний до удару по Сумах. Це розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з Воронежчини та Курщини.