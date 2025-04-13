Буданов раскрыл, какие российские подразделения нанесли террористический удар по Сумах

13 апреля Россия обстреляла центр Сум, убив более трех десятков гражданских. Кирилл Буданов рассказал, кто именно из оккупантов нанес смертельные удары по украинскому городу.

Глава ГУР в заметке отметил, что враг атаковал Сумы баллистикой в Вербное воскресенье, именно тогда, когда многие люди шли в церкви, а кто-то возвращался с богослужения домой, передает 24 Канал.

Смотрите также "Цинизм высочайшего уровня": в эпицентре ракетного удара в Сумах был Центр защиты прав человека

Кто из россиян стоит за ударом по Сумах

По словам Буданова, оккупанты ударили по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23". Удары наносили российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (населенный пункт Лески) и Курской (населенный пункт Леженьки) областей государства-агрессора.

Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник – от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты – не избежал возмездия,

– подчеркнул разведчик.

К слову, оккупанты отрицают свою причастность к гибели десятков мирных людей в Сумах. Они заявляют, что целились по военному объекту. Также некоторые из россиян рассказывают, что, мол, обстрел Сум – это "провокация Киева".