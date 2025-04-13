"Переходит все границы приличия": Кит Келлог жестко отреагировал на удар по Сумах
- 13 апреля российские военные нанесли удар по центру Сум, вызвав гибель более трех десятков человек.
- Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины, выразил возмущение действиями захватчиков в соцсети "Х".
- Келлог подчеркнул, что атака на Сумы в Вербное воскресенье "переходит все границы приличия".
13 апреля российские военные нанесли удар по центру Сум, вызвав гибель более трех десятков человек. Кит Келлог отреагировал на очередное преступление оккупантов.
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в публикации в соцсети Х выразил возмущение действиями захватчиков, передает 24 Канал.
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Что сказал Келлог
По словам Келлога, "сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит все границы приличия". Чиновник подчеркнул, что в результате ракетных ударов погибли и получили ранения десятки мирных жителей.
Как бывший военный командир, я понимаю, что такое целеуказание, и оно было неправильным. Именно поэтому президент Трамп упорно работает над прекращением этой войны,
– отметил Келлог.
Напомним, что Россия обстреляла Кривой Рог 4 апреля, убив 20 человек, среди которых 9 детей. Тогда президент США Дональд Трамп сказал, что он "недоволен бомбардировками" Украины.