У Путина цинично прокомментировали удар по Сумах

13 апреля утром Россия нанесла удар по центру Сум двумя баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 34 человека, среди них два ребенка. В Кремле прокомментировали атаку на украинский город.

Дональд Трамп уже отреагировал на обстрел Сум. Президент США рассказал, что ему доложили о том, что удар России был "ошибочным". Пропагандисты попросили спикера Путина Дмитрия Пескова объяснить атаку, передает 24 Канал.

Смотрите также "Практически остановилась": Зеленский сделал заявление о помощи США Украине Украине

Что сказали в Кремле

Песков в ответ заметил, что, мол, речь идет о ходе так называемой "сво". Поэтому он посоветовал ориентироваться на заявления минобороны России.

Я могу лишь повторить и напомнить вам неоднократные заявления президента и военных представителей, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям,

– цинично подытожил спикер Путина.

К слову, минобороны России тем временем врет о якобы уничтожении 60 украинских военнослужащих в результате удара по Сумах.

Напомним, что российские ресурсы писали о том, что удар якобы был направлен по университету, в котором проводили награждение украинских военных. Впрочем, в здание учебного заведения попала только одна из ракет. Вторая разорвалась прямо на улице. Именно этот второй удар вызвал многочисленные жертвы.