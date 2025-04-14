Дипучреждения по всему миру приспустили флаги, чествуя погибших в Сумах

По всему миру 14 апреля зарубежные дипломатические учреждения приспустили государственные флаги, почтив память погибших в результате ракетной атаки России на Сумы 13 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД.

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Траур по погибшим в Сумах: дипучреждения приспустили флаги

В понедельник, 14 апреля, зарубежные дипломатические учреждения по всему миру приспустили государственные флаги, почтив память погибших в Сумах. Книги траура были открыты в посольствах и консульствах Украины.

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Дипучреждения приспустили флаги / Фото МИД

В МИДе заявили, что в результате этой ракетной атаки России погибли 34 человека, среди которых 2 детей. Более сотни людей получили ранения.

Россия должна нести полную ответственность за сознательный террор гражданского населения и каждое совершенное военное преступление,

– подчеркнули в Министерстве.

Также добавили, что приближение справедливого мира – главная задача украинской дипломатии.

Обратите внимание! В прокуратуре Сумщины сообщили, что в результате ракетной атаки по центру города Сумы 13 апреля погибли 35 человек, в частности, 11-летний мальчик и 17-летний юноша.



24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!