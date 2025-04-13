"Я вообще по жизни боец": история пострадавшей в результате удара по Сумам Натальи Нартаевой

Утром воскресенья, 13 апреля, Россия баллистикой атаковала Сумы. Среди раненых – Наталья Нартаева, которая была в машине неподалеку от эпицентра взрыва.

Женщина потеряла руку, сейчас она находится в больнице. Ее историю рассказали журналисты Суспильного, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавшей

Знакомый привез жительницу села Нижняя Сыворотка в Сумы, чтобы женщине сняли швы после операции на ноге. После процедуры они остановились недалеко от филармонии, водитель отошел по делам.

Наталья осталась ждать в машине, когда через 10 минут раздался взрыв, а через 5 – 7 минут еще один.

Мне оторвало руку сразу. Ребята подбежали, стали вытаскивать меня из машины, шину, турникет накладывать. Я видела, людочки лежали мертвые,

– вспоминает женщина.

По словам ортопеда-травматолога Константина Палещенко, у пострадавшей была травматическая неполная ампутация левой верхней конечности на уровне плечевого сустава с массивным дефектом мягких тканей и костей.

Она нуждается в дальнейшем оперативном лечении и находится в состоянии средней тяжести.

Наталья живет сама, ее дочь с внуками – за границей. Однако у женщины есть подружки, которые навещают и помогают. В частности, кормят 4 собак и 2 котов, оставшихся дома.

На огороде я уже не буду в этом году, будут деньги, будет здоровье – все купим. И девушки у меня есть такие, что надо – и посадят, и выкопают, если что, огороды. Я вообще по жизни боец и оптимистка. То, что есть, то уже есть, все, не вернуть. Надо идти вперед, выздоравливать,

– говорит раненая.

К слову, в результате российской атаки пострадали по меньшей мере 117 человек, среди них – 15 детей. Сейчас в больницы госпитализированы около 40 человек, а состояние 11 пострадавших медики оценивают как тяжелое.