Лавров решил цинично оправдать удар по Сумам

В результате российского удара по Сумам 13 апреля известно о по меньшей мере 35 погибших и более 117 пострадавших, погибли двое детей. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался оправдать атаку Кремля, пользуясь ложными фактами.

Такое заявление Лавров сделал в понедельник, 14 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что Лавров сказал о российской атаке по Сумам

Министр иностранных дел Кремля подчеркнул, что у них есть "факты о том, кто находился на том объекте". Он добавил, что в Украине находятся военные НАТО и напрямую руководят атаками на Россию.

Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые под видом наемников или не знаю под видом кого,

– заявил Лавров.

У врага отметили, что после их атаки по Сумам погибли более 60 военных Вооруженных Сил. Однако официального подтверждения со стороны украинского Генштаба или со стороны украинской власти этой информации нет.

Российский удар по центру Сум 13 апреля

Утром 13 апреля враг цинично атаковал мирное население в Сумах. Повреждено много зданий, сообщается о десятках погибших и раненых. В результате атаки пострадали 117 человек, среди них – 15 детей.

Известно, что погибло 35 мирных жителей, среди них 11-летний мальчик и 17-летний юноша.

Во время атаки 13-летний парень находился в автобусе с мамой. Несмотря на ранения восьмиклассник выпрыгнул в окно, выломал дверь в момент, когда транспорт уже начинал гореть, и помогал людям выйти. После удара у парня было 3 осколка в голове.

Среди раненых есть девочка, которой не было и года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также погибли две студентки медицинского института Сум, военнослужащий ВСУ, учительница биологии, водитель автобуса и многие другие люди.