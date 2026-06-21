Повреждены почтовое отделение, АЗС, многоквартирные и частные дома: подробности циничного террора в Сумах

В ночь на 21 июня и утром российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников и артиллерии. В результате вражеских обстрелов пострадали восемь человек.

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

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Каковы последствия обстрела Сум?

В результате артиллерийского обстрела в Ковпаковском районе Сум зафиксировали шесть попаданий в жилой сектор. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Кроме того, ночью и утром российские войска нанесли по городу еще восемь ударов беспилотниками, целями которых стали объекты инфраструктуры и жилые кварталы.

По данным МВА, в результате атак были повреждены почтовое отделение, автозаправочная станция, а также частные и многоквартирные дома — пострадали стены, крыши и выбиты окна.

Как отметил Сергей Кривошеенко, в настоящее время соответствующие службы ликвидируют последствия обстрелов, информация о масштабах разрушений уточняется.

Последствия российских ударов в Сумах / Фото: Сумская МВА

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Между тем в ГСЧС сообщили, что под ударом также оказался Шосткинский район Сумской области. Там в результате удара по месту тушения пожара загорелась пожарная автоцистерна. К счастью, спасатели не пострадали.

Напомним, ночью 21 июня россияне запустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 105 ударных БПЛА различного типа.

Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских дронов. К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных БПЛА в 6 точках, а также падение обломков в 5 точках.