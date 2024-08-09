Десятки погибших и раненых, разрушенный ТЦ: все, что известно об ударе по Константиновке

Россия 9 августа атаковала супермаркет в Константиновке в Донецкой области. В ОВА сообщили, что россияне обстреляли город из ствольной артиллерии.

К сожалению, известно о десятках погибших и раненых, их количество – растет. Все, что известно о циничном российском обстреле гражданских объектов в Константиновке, читайте в материале 24 Канала.

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Россияне ударили по супермаркету в полдень

Местные телеграмм-каналы примерно в полдень сообщили о российском ударе по Константиновке.

Под обстрел попал "Экомаркет", впоследствии стало известно, что в помещении супермаркета располагалось отделение "Новой почты".

Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян,

– отметили в Донецкой ОВА.

После удара в помещении начался пожар. На место сразу отправилась полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Повреждены торговые помещения, жилые дома и автотранспорт.

Россия ударила по супермаркету в Константиновке / Фото начальника Константиновской МВА

У "Новой почте" сообщили, что часть посылок уцелела, а за уничтоженные пообещали компенсацию.

"Этот очередной коварный удар в очередной раз напоминает нам, с кем мы имеем дело", – заметили на почте.

Россияне ударили по супермаркету в Константиновке: смотрите видео

Известно о десятках погибших и раненых людей

Сейчас спасательная операция еще продолжается, под завалами супермаркета – люди. У Донецкой ОГА сообщили, что на момент удара там находились 50 человек.

По состоянию на 14:49 известно о по меньшей мере 11 погибших. Также 37 человек получили ранения различной степени тяжести, в частности, много пострадавших, находившихся рядом с местом удара, получили контузии. Всем оказывается неотложная медицинская помощь. Среди раненых – один из работников "Новой почты".

Константиновка. Попадание в торговый центр, где размещалось грузовое отделение "Новой почты". Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь,

– заявили на почте.

Учитывая циничный удар, который привел к гибели и ранению многих людей, жителей призвали эвакуироваться.

"Не рискуйте жизнью и здоровьем своим и своих близких, особенно детей! Примите единственное правильное решение – эвакуируйтесь в более безопасные регионы нашей страны на период ведения активных боевых действий, в которых, к сожалению, на сегодня находится наша громада", – отметил начальник Константиновской МВА.

Власти отреагировали на удар по Константиновке

По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам: 050 567 88 87, 095 036 16 19, 093 420 18 83.

Сначала циничный удар российской армии по Константиновке подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает,

– написал он.

Впоследствии на российский обстрел по супермаркету отреагировал Владимир Зеленский. Он показал последствия удара врага по ТЦ в Константиновке.

Президент показал последствия удара по Донецкой области: смотрите видео

Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами,

– говорится в сообщении президента.

Он пообещал, что "будет сделано все, чтобы спасти людей" и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", – добавил президент Украины.