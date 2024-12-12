У Путина угрожают ответными ударами из-за атаки по российскому Таганрогу

В ночь с 10 на 11 декабря на военный аэродром в Таганроге Ростовской области произошла ракетная атака. На это уже резко отреагировали в Кремле.

Российские чиновники в очередной раз прибегли к угрозам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Чем угрожает Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отличился очередными угрозами в четверг, 12 декабря. Он заявил, что ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу, мол, будет тогда и таким образом, как посчитают нужным в Кремле.

Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное прямое вчерашнее заявление Минобороны России, которое четко указывает, что ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным,

– говорит представитель Путина.

Напомним, в Таганроге ночью 11 декабря прогремели взрывы. Сначала говорилось об атаке дронов, а затем местные власти заявили даже о ракетном ударе с помощью ATACMS.

Заметим также, что после атаки без отопления остались 27 многоквартирных домов. Очевидно, так работала российская ПВО. Жители города также сообщали о возгорании Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.