В ГУР подтвердили атаку по заводу "Шахедов" в Татарстане: использовали ли иностранное оружие

В России заявляли об атаке на Татарстан. Позже Главное управление разведки подтвердило атаку по заводу "Шахедов".

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что во время ударов БпЛА по объектам в Елабуге и Нижнекамске не использовалось оружие иностранного производства. В то же время он не уточнял, чем именно были атакованы объекты.

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Одно из зданий поразила российская ПВО

Несмотря на то, что Юсов не назвал вид вооружения, которым ударили по российским заводам, он отметил, что отрасль производства дронов "развивается очень динамично".

Атакованные объекты расположены в 1200 километрах от границы с Украиной.

Юсов также подтвердил атаку на завод "Шахедов". Он рассказал, что одно из зданий повредили силы российской противовоздушной обороны.

Какой именно завод атаковали