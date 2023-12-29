ТРЦ в Днепре до и после российской атаки: в сети показали жуткое сравнение

29 декабря 2023, 13:43
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Утром 29 декабря россияне нанесли террористический удар по Днепру. Оккупанты попали по ТРЦ и изуродовали современное здание.

Утром враг ударил по торговому центру в Днепре. На месте возник пожар.

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Как выглядит современный ТЦ Днепра после террористической атаки

В сети показали, как выглядел торговый центр до того, как его "освободили" россияне.


Торговый центр в Днепре до и после попадания.

На фотографиях от ОВА последствия террористического удара тоже хорошо видны. Вдобавок можно увидеть, что пострадали и автомобили, которые были запаркованы рядом.

Также в кадр попал спасатель, осматривающий разрушенное помещение на наличие людей.

Главное о взрывах в Днепре

  • Утром 29 декабря во время массированного обстрела Украины в Днепре прогремела серия взрывов.
  • Известно, что в результате обстрела Днепра погибли 5 человек. Также, к сожалению, в городе 28 раненых в результате атаки. Среди них полуторагодовалый ребенок.
  • Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
  • Кроме ТРЦ в Днепре изуродованы частный дом, шестиэтажное здание, роддом, 2 школы и библиотека. Также поврежден автобус и контактная сеть.
  • К счастью, пострадавших в роддоме нет. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.

Автор: Анастасія Кушпіт