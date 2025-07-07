В результате российского удара по ТЦК в Запорожье пострадали более 10 военных

Российские захватчики атаковали территорию Запорожского областного ТЦК и СП утром 7 июля. Защитники объяснили, что в результате ударов пострадали 11 военнослужащих.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев для Суспильного.

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Последствия вражеских ударов

Виталий Саранцев сообщил, что 11 военнослужащих ОТЦК и СП получили ранения в результате обстрела Запорожья 7 июля.

Есть данные об 11 пострадавших военнослужащих. Также есть раненые среди гражданских, которые были рядом с этим ТЦК и СП,

– сказал он.

Представитель Сухопутных войск добавил, что, предварительно, погибших в результате атаки нет. Сейчас на месте происшествия работает комиссия и ведутся соответствующие следственные действия.

По его словам, работа на территории ОТЦК и СП в Запорожье временно прекращена. В то же время Саранцев отметил, что процесс мобилизации продолжается.

"Средствами оповещения до всех людей будет доведен порядок прибытия в ТЦК и СП, если произошли мероприятия перемещения или рассредоточения личного состава. Также военные пенсионеры и демобилизованные или члены семей военнослужащих будут дополнительно оповещены. Все направления ТЦК и СП продолжат свою работу", – сказал он.