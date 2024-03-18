Младенец погиб на глазах маленькой сестренки, – волонтер о трагедии в Мариупольском театре

Два года назад, 16 марта 2022 года, враг нанес удар по Мариупольскому драматическому театру, во дворе которого была надпись "ДЕТИ". На тот момент в здании театра скрывалось большое количество людей.

Волонтер, блогер Николай Осиченко рассказал 24 Каналу, что о трагедии, которая произошла в Мариуполе в российских медиа почти не было упоминаний. Только на российском пропагандистском канале вышел сюжет, в котором не было информации о количестве погибших людей.

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Россияне все скрывают

В то же время в этом сюжете говорилось о том, что якобы эту трагедию "совершили ВСУ". Однако, по его словам, если предположить, что это якобы ВСУ "заминировали драмтеатр и взорвали", как говорят россияне, тогда они должны были бы каждую годовщину об этом рассказывать. Но оккупанты предпочитают замалчивать эту тему.

В то же время есть свидетельства людей, которые находились в театре во время тех событий, в частности бабушка, дедушка и их 8-летняя внучка Лера. Им повезло выжить в драмтеатре после удара.

У этой девочки погибла мама, папа и младшая сестренка Каролина, которой было 2 года 7 месяцев. Младенец задохнулся под бетонной плитой. Это все произошло на глазах Леры. Эти раны никогда не заживут,

– отметил волонтер.

Ранее оккупанты писали, по словам Осиченко, что в театре нашли "16 тел", однако это, по его мнению, бред. Жертв было бы больше, если бы 14 марта 2022 года часть людей не выехала из драмтеатра. Однако на 16 марта в здании осталось более 1000 человек, и почти все они погибли.

В театре преимущественно прятались женщины и дети, и в день они выходили на верхние этажи драмтеатра, чтобы дети имели возможность побегать. Когда произошел первый удар, людей завалило бетонными плитами, а во время второго – произошло возгорание.

После ударов, спасатели не имели возможности поднять плиты, потому что управление МЧС вместе с техникой было в то время разрушено.

"Это очень показательная страница история 86 дней, когда Мариуполь находился в аду. Однако оккупанты забыли о трагедии, что произошла два года назад, и заставили это сделать мариупольцев, которые все это видели. Это не то что странно, но неприятно", – подчеркнул Николай Осиченко.

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В марте 2022 года в здании театра скрывались местные жители, которые потеряли жилье и искали защиту от обстрелов. 16 марта оккупанты нанесли по театру сверхмощный удар бомбой. По данным военных, в здании находились около 1000 человек, в частности женщины с детьми.

Известно, что во время удара на верхних этажах театра находились женщины, которые только что родили детей. Они были беременными во время бомбардировки роддома в Мариуполе, которое произошло 9 марта.

После удара по Мариупольскому драмтеатру и его разрушения, россияне решили снести здание. По словам Петра Андрущенко, советника мэра Мариуполя, оккупанты пытаются скрыть собственные преступления.