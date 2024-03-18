Волонтер, блогер Микола Осиченко розповів 24 Каналу, що про трагедію, яка сталася в Маріуполі в російських медіа майже не було згадувань. Лише на російському пропагандистському каналі вийшов сюжет, в якому не було інформації щодо кількості загиблих людей.

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Росіяни все приховують

Водночас в цьому сюжеті мовилось про те, що буцімто цю трагедію "вчинили ЗСУ". Проте, за його словами, якщо припустити, що це нібито ЗСУ "замінували драмтеатр та підірвали", як кажуть росіяни, тоді вони мали б кожну річницю про це розповідати. Але окупанти вважають за краще замовчувати цю тему.

Водночас є свідоцтва людей, які перебували у театрі під час тих подій, зокрема бабусі, дідуся та їхньої 8-річної онуки Лєри. Їм пощастило вижити у драмтеатрі після удару.

У цієї дівчинки загинула мама, тато та молодша сестричка Кароліна, якій було 2 роки 7 місяців. Немовля задихнулося під бетонною плитою. Це все відбулося на очах Лєри. Ці рани ніколи не загояться,

– зазначив волонтер.

Раніше окупанти писали, за словами Осиченко, що в театрі знайшли "16 тіл", проте це, на його думку, маячня. Жертв було б більше, якби 14 березня 2022 року частина людей не виїхала з драмтеатру. Проте на 16 березня в будівлі залишилось понад 1000 людей, і майже всі вони загинули.

В театрі переважно ховалися жінки та діти, і в день вони виходили на верхні поверхи драмтеатру, щоб діти мали змогу побігати. Коли стався перший удар, людей завалило бетонними плитами, а під час другого – сталося займання.

Після ударів, рятувальники не мали можливості підняти плити, тому що управління МНС разом з технікою було на той час зруйновано.

"Це дуже показова сторінка історія 86 днів, коли Маріуполь перебував в пеклі. Проте окупанти забули про трагедію, що сталася два роки тому, та змусили це зробити маріупольців, які все це бачили. Це не то що дивно, але неприємно", – підкреслив Микола Осиченко.

Важливо! За даними інформаційної агенції Associated Press, внаслідок удару по драматичному театрі в Маріуполі загинуло приблизно 600 людей.

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