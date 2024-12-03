Тернопольская и Ровенская область снова под ударом: главное о ночной атаке 3 декабря
Ночью 3 декабря враг ударил беспилотниками по инфраструктурным объектам в Тернопольской и Ровенской областях. Часть Тернополя осталась обесточенной, информации о пострадавших нет.
Россия в последнее время берет на прицел эти регионы. Об этом сообщает 24 Канал.
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Какие последствия атаки дронов по Тернополю
Вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры на Тернопольщине.
Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества,
– написал городской голова Тернополя Сергей Надал.
Без электричества остались:
- улица Лукьяновича 1, 2, 3;
- улица Бродовская 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;
- Промышленный район по улицам Грига, Промышленная, Полесская.
Мэр призвал граждан приготовить запасы воды и зарядить телефоны, если есть такая возможность.
Мэр призвал граждан приготовить запасы воды и зарядить телефоны, если есть такая возможность. По состоянию на 11:00 3 декабря без электроснабжения остаются около 5 тысяч тернопольчан и два села в области.
Российский беспилотник в частности попал в предприятие, вызвав пожар.
В результате очередной атаки врага во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БпЛА по одному из предприятий. В результате этого на его территории возник пожар. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГСЧС пожар был локализован, а впоследствии полностью ликвидирован,
– написал начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.
Пострадавших в результате удара нет.
ГСЧС ликвидирует последствия атаки по предприятию Тернополя
Враг атаковал Ровенскую область
В Ровенской области беспилотник так же попал в объект критической инфраструктуры. Воздушную тревогу в области объявили в 2:12. Она продолжалась почти два часа.
На месте попадания вражеского дрона работают соответствующие службы. Сообщения о пострадавших не поступали.
Председатель Ровенской ОГА обещал предоставить больше деталей позже.
Ликвидация последствий атаки в Ровенской области: фото ГСЧС
Что известно об атаке на Киевскую область
Ночью 3 декабря Россия атаковала в частности Киевскую область. В одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор.
На территорию упали обломки беспилотника. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли, в одном доме повреждена газовая труба. Утечка газа ликвидирована.
Пострадавших в результате атаки нет.
В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,
– информируют в Киевской ОГА.
Вражеские дроны залетали в Хмельницкую область
В Хмельницкой области ночью обнаружили вражеский дрон типа "Shahed". Его успешно сбили силы ПВО.
По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало,
– отмечают в Хмельницкой ОВА.
Напомним, а сообщениям Воздушных сил, враг атаковал дронами Украину с нескольких сторон. Россияне запустили 28 дронов, 22 из которых были сбиты. Дроны запускали с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел и Миллерово.