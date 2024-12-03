Тернопольская и Ровенская область снова под ударом: главное о ночной атаке 3 декабря

Ночью 3 декабря враг ударил беспилотниками по инфраструктурным объектам в Тернопольской и Ровенской областях. Часть Тернополя осталась обесточенной, информации о пострадавших нет.

Россия в последнее время берет на прицел эти регионы. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие последствия атаки дронов по Тернополю

Вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры на Тернопольщине.

Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества,

– написал городской голова Тернополя Сергей Надал.

Без электричества остались:

улица Лукьяновича 1, 2, 3;

улица Бродовская 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;

Промышленный район по улицам Грига, Промышленная, Полесская.

Мэр призвал граждан приготовить запасы воды и зарядить телефоны, если есть такая возможность.

Мэр призвал граждан приготовить запасы воды и зарядить телефоны, если есть такая возможность. По состоянию на 11:00 3 декабря без электроснабжения остаются около 5 тысяч тернопольчан и два села в области.

Российский беспилотник в частности попал в предприятие, вызвав пожар.

В результате очередной атаки врага во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БпЛА по одному из предприятий. В результате этого на его территории возник пожар. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГСЧС пожар был локализован, а впоследствии полностью ликвидирован,

– написал начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.

Пострадавших в результате удара нет.

ГСЧС ликвидирует последствия атаки по предприятию Тернополя

Враг атаковал Ровенскую область

В Ровенской области беспилотник так же попал в объект критической инфраструктуры. Воздушную тревогу в области объявили в 2:12. Она продолжалась почти два часа.

На месте попадания вражеского дрона работают соответствующие службы. Сообщения о пострадавших не поступали.

Председатель Ровенской ОГА обещал предоставить больше деталей позже.

Ликвидация последствий атаки в Ровенской области: фото ГСЧС

Что известно об атаке на Киевскую область

Ночью 3 декабря Россия атаковала в частности Киевскую область. В одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор.

На территорию упали обломки беспилотника. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли, в одном доме повреждена газовая труба. Утечка газа ликвидирована.

Пострадавших в результате атаки нет.

В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,

– информируют в Киевской ОГА.

Вражеские дроны залетали в Хмельницкую область

В Хмельницкой области ночью обнаружили вражеский дрон типа "Shahed". Его успешно сбили силы ПВО.

По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало,

– отмечают в Хмельницкой ОВА.

Напомним, а сообщениям Воздушных сил, враг атаковал дронами Украину с нескольких сторон. Россияне запустили 28 дронов, 22 из которых были сбиты. Дроны запускали с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел и Миллерово.