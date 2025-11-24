Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".

Как Трофимчукам удалось спастись во время атаки в Тернополе?

Ольга Трофимчук чувствовала беспокойство еще с вечера. Женщина видела предупреждение об обстреле и уже не могла уснуть, когда услышала тревогу. Той ночью удалось поспать только с 4 утра до 6:30. Разбудили очень сильные взрывы.

"Я начала кричать, чтобы все быстро поднимались, собирались в укрытие, потому что город под вражеской атакой. Первым схватила сына, одели то, что было под рукой. Хорошо помню, что была в ночной рубашке, а дальше все как в тумане. Муж пошел к своим родителям, потому что маме было плохо, она не может ходить самостоятельно. Я только повторяла, что надо быстрее, потому что очень боялась, паниковала", – вспомнила она.

Семья хотела идти в укрытие местного предприятия, и в ту сторону летели "Шахеды". Поэтому пошли в укрытие школы №22.

Родители все же отказались идти.

Мы только начали бежать в школу, как услышали крики, взрывы, снова взрывы, и крики – все было в дыму. Я поняла, что это наш дом: или прямое попадание, или совсем рядом,

– рассказала Ольга.

По ее словам, тогда не верила, что родители выжили. Муж побежал к ним.

Соседи с верхних этажей кричали, умоляли о помощи. Рядом со мной кричал в истерике сын – ему было очень страшно. Немного придя в себя, я оставила сына с соседями и побежала за мужем, чтобы помочь вывести родителей. Входную дверь в подъезд пришлось разгребать, но нас спасло то, что второй этаж уцелел. Мы успели их забрать. Поэтому и говорю, что Бог подарил нам второй день рождения, всей нашей семье,

– поделилась она.

Сейчас Трофимчуки имеют только базовые вещи – все, что наживали годами, сгорело.

