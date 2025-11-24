Рядом кричал сын, но побежала к мужу: что спасло тернополян Трофимчуков во время атаки
- Семья Трофимчуков спаслась во время атаки в Тернополе, хотя их дом был поврежден взрывами.
- Все члены семьи остались живы, но потеряли большинство своих вещей из-за пожара.
СМИ рассказали историю семьи Трофимчуков. Несмотря на то, что 19 ноября стало для них одним из самых страшных дней, его считают и вторым днем рождения. Ведь после атаки спаслась вся семья – супруги, 13-летний сын, пожилые родители.
Как Трофимчукам удалось спастись во время атаки в Тернополе?
Ольга Трофимчук чувствовала беспокойство еще с вечера. Женщина видела предупреждение об обстреле и уже не могла уснуть, когда услышала тревогу. Той ночью удалось поспать только с 4 утра до 6:30. Разбудили очень сильные взрывы.
"Я начала кричать, чтобы все быстро поднимались, собирались в укрытие, потому что город под вражеской атакой. Первым схватила сына, одели то, что было под рукой. Хорошо помню, что была в ночной рубашке, а дальше все как в тумане. Муж пошел к своим родителям, потому что маме было плохо, она не может ходить самостоятельно. Я только повторяла, что надо быстрее, потому что очень боялась, паниковала", – вспомнила она.
Семья хотела идти в укрытие местного предприятия, и в ту сторону летели "Шахеды". Поэтому пошли в укрытие школы №22.
Родители все же отказались идти.
Мы только начали бежать в школу, как услышали крики, взрывы, снова взрывы, и крики – все было в дыму. Я поняла, что это наш дом: или прямое попадание, или совсем рядом,
– рассказала Ольга.
По ее словам, тогда не верила, что родители выжили. Муж побежал к ним.
Соседи с верхних этажей кричали, умоляли о помощи. Рядом со мной кричал в истерике сын – ему было очень страшно. Немного придя в себя, я оставила сына с соседями и побежала за мужем, чтобы помочь вывести родителей. Входную дверь в подъезд пришлось разгребать, но нас спасло то, что второй этаж уцелел. Мы успели их забрать. Поэтому и говорю, что Бог подарил нам второй день рождения, всей нашей семье,
– поделилась она.
Сейчас Трофимчуки имеют только базовые вещи – все, что наживали годами, сгорело.
Последние новости из Тернополя
Известно о 34 погибших. Пропали без вести 6.
Возле обстрелянных многоэтажек на улицах Стуса и 15 апреля установят кресты. Впоследствии планируют создать мемориалы.
Из-за атаки решили, что в этом году центральной новогодней елки на Театральной площади не будет.