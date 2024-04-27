Власти сообщили, какой ракетой ударила Россия по психбольнице в Харькове
Ночью 27 апреля вражеские войска в очередной раз атаковали Харьков. Под ударом российских оккупантов оказалась территория 3-й психиатрической больницы.
Напомним, россияне ударили ракетами по Салтовскому району Харькова. Впоследствии уже местные власти сообщили, что был прилет рядом с медицинским учреждением.
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Чем ударили оккупанты по территории психбольницы в Харькове
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях от атаки врага по территории психиатрической больницы, а также о том, чем именно ударили российские войска.
27 апреля 00:30 города Харьков удар С-300 по территории 3-й психбольницы,
– подчеркнул глава ОВА.
В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Известно, что травмы получила 53-летняя женщина.
"На момент прилета находилось 60 пациентов и 5 человек персонала больницы. Всего в заведении около 900 пациентов и около 250 сотрудников заведения на суточном дежурстве", – добавил председатель ОВА.
Также в МВД Украины уточнили, что пациентов из разрушенных помещений перевели в другие корпуса. На месте работают спасатели, полицейские и все необходимые службы.
Территория психиатрической больницы оказалась под атакой врага: смотрите видео
Кроме этого, известно, что прокуроры уже зафиксировали последствия ракетных ударов врага по функционирующей областной психиатрической больнице в Харькове.
Зафиксировано попадание в землю на территории действующей областной клинической психиатрической больницы. Одна из вражеских ракет попала возле пищеблока, другая - в нескольких метрах от отделения, в котором находилось 60 пациентов и 5 человек персонала,
– отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Зафиксировали последствия ракетных ударов россиян по областной психиатрической больнице в Харькове / Фото Харьковская областная прокуратура
Детали атаки по территории психиатрической больницы в Харькове
- Ночью 27 апреля россияне ударили ракетами по Харькову. Враг попал в медицинский комплекс, в котором на момент атаки было более тысячи человек.
- Игорь Терехов, мэр города, уточнил, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения. Благодаря этому массовых жертв удалось избежать.
- В Нацполиции сообщили, что по факту обстрела начато досудебное расследование по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.