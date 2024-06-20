Повреждений на миллионы евро: в Харькове начали восстановление разрушенной россиянами типографии

Враг 23 мая ударил по типографии "Фактор-друк" в Харькове ракетами С-300. В результате атаки 7 работников предприятия погибли, 16 получили ранения. Также значительным разрушениям подверглось здание.

Прошел почти месяц после трагедии. Сейчас в разрушенных цехах типографии разбирают завалы, демонтируют поврежденные конструкции. Несмотря на это, предприятие будет восстановлено и будет выпускать новые книги, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Напечатали первые книги

В результате удара россиян были уничтожены цеха, где работники сшивали переплеты книг. Из-за этого значительно усложнился технологический процесс производства. Несмотря на это, сейчас часть типографии работает. Благодаря этому удалось напечатать первые книги после трагедии.

Гендиректор типографии "Фактор-печать" Татьяна Гринюк рассказала, что типография потеряла оборудования примерно на 6 миллионов евро. Также понесли ущерб помещения, и чтобы восстановить только переплетный цех, нужно более 1 миллиона евро. Однако есть другие помещения, где тоже нет окон, побита крыша, стены. Это еще минимум полмиллиона евро.

Также потеряно очень много материалов, книг, но главное – мы потеряли людей. Это невозможно посчитать деньгами,

– подчеркнула она.

Владельцы и руководство типографии уверяют, что она будет восстановлена. Даже нашелся меценат – Говард Баффет, который готов помочь в этом. Он не впервые поддерживает Харьковский регион во многих направлениях.

Борьба за команду

Восстановительные работы будут длиться 4 – 5 месяцев. После разборки завалов, пройдет проверка стен, крыш, цехов, ведь из-за ударов несколькими ракетами С-300 повреждения могут быть максимальными. Поскольку печатное оборудование создает определенную вибрацию, то должно быть тщательное исследование здания.

Основатель типографии Сергей Политучий отметил, что задумывался перевезти типографию в другое место. Однако это невозможно, потому что она занимает большую площадь, а оборудование – очень дорогое.

Также он осознает, если типографию вывезти, то Харьковский регион потеряет большую долю экономики. Поэтому это еще и борьба за команду – чтобы она оставалась в Харькове и могла работать.

"Поддержки хватит именно для того, чтобы вернуться на уровень до этой трагедии. Нам придется поставить оборудование, которое уже было в использовании, ведь новое – очень дорогое. К тому же ждать 5 – 6 месяцев, пока его изготовят, недопустимо", – отметил основатель типографии.