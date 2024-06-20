Минув майже місяць після трагедії. Наразі у зруйнованих цехах типографії розбирають завали, демонтують пошкоджені конструкції. Попри все, підприємство буде відновлено та випускатиме нові книжки, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Надрукували перші книжки

Внаслідок удару росіян були знищені цехи, де працівники зшивали палітурки книжок. Через це значно ускладнився технологічний процес виробництва. Попри це, зараз частина типографії працює. Завдяки цьому вдалося надрукувати перші книжки після трагедії.

Гендиректорка типографії "Фактор-друк" Тетяна Гринюк розповіла, що друкарня втратила обладнання приблизно на 6 мільйонів євро. Також зазнали шкоди приміщення, і щоб поновити тільки палітурний цех, потрібно понад 1 мільйон євро. Проте є інші приміщення, де теж немає вікон, побитий дах, стіни. Це ще щонайменше пів мільйона євро.

Також втрачено дуже багато матеріалів, книжок, але головне – ми втратили людей. Це неможливо порахувати грошима,

– наголосила вона.

Власники і керівництво типографії запевняють, що вона буде відновлена. Навіть знайшовся меценат – Говард Баффет, який готовий допомогти у цьому. Він не вперше підтримує Харківський регіон у багатьох напрямках.

Боротьба за команду

Відновлюванні роботи триватимуть 4 – 5 місяців. Після розбирання завалів, відбудеться перевірка стін, дахів, цехів, адже через удари кількома ракетами С-300 пошкодження можуть бути максимальними. Оскільки друкарське обладнання створює певну вібрацію, то має бути ретельне дослідження будівлі.

Засновник друкарні Сергій Політучій наголосив, що замислювався перевезти типографію в інше місце. Однак це неможливо, тому що вона займає велику площу, а обладнання – дуже дороге.

Також він усвідомлює, якщо типографію вивезти, то Харківський регіон втратить велику частку економіки. Тому це ще й боротьба за команду – щоб вона залишалась в Харкові і могла працювати.

"Підтримки вистачить саме для того, щоб повернутися на рівень до цієї трагедії. Нам доведеться поставити обладнання, яке вже було у використанні, адже нове – дуже дороге. До того ж чекати 5 – 6 місяців, поки його виготовлять, неприпустимо", – відзначив засновник друкарні.