Пылает уже 15 часов: Силы обороны подтвердили удар по НПЗ в Туапсе

Украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий комплекс в российском Туапсе, имеющий стратегическое значение для экспорта топлива. После ударов вспыхнул масштабный пожар, который не могут ликвидировать уже более 15 часов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Информацию также подтвердили в Силах беспилотных систем ВС Украины.

Что известно об ударе по Туапсинскому НПЗ?

Украинские беспилотники в ночь на 16 апреля поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Под удар попали объекты нефтетерминала порта Туапсе, который работает в едином комплексе с НПЗ. Предприятие обеспечивает производство бензина, дизеля и других нефтепродуктов и принадлежит компании Роснефть.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры, трубопроводы и резервуары. После попаданий возник масштабный пожар.

По сообщениям местных источников, огонь пытаются потушить уже более 15 часов, а жителей близлежащих районов эвакуировали.

В Генштабе ВСУ также отметили, что 15 – 16 апреля украинские силы поразили районы сосредоточения российских войск, средства ПВО и пункты управления на временно оккупированных территориях.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия имеет три "уязвимых" места. В этот перечень входит Москва, нефтяная отрасль России и Крым.

