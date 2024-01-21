"Земля дрожала": видео первых минут после удара по нефтеперерабатывающему заводу в Усть-Луге
Ночью неизвестные беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области. В сеть попали кадры первой вспышки на угольном терминале.
В морском порту "Усть-Луга" горит угольный терминал "Новатэк". Перед пожаром местные жители слышали звук беспилотников, а затем два взрыва.
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Удар по нефтеперерабатывающему заводу
Жители поселка Усть-Луга сняли первые минуты после "прилета" по морскому терминалу. На видео слышно, как двое мужчин делают предположение, что по местному порту ударили дроном.
Пожар в Усть-Луге: видео соцсети
Российские паблики пишут, что в Кингисеппском районе Ленинградской области, где собственно расположен морской торговый порт "Усть-Луга", введен режим повышенной готовности.
Что происходило в районе Усть-Луги: видео соцсети
Как ярко пылает "Новатэк": видео соцсетей
Свидетели атаки на угольный терминал не скрывают своих эмоций. Один из очевидцев "заценил" пожар словами: "Что-то там серьезное".
Пожар на заводе "Новатэк": видео соцсети
Местные СМИ уточняют, что завод по переработке стабильного газового конденсата "Новатэк" расположен в прибрежной зоне рядом со специализированным терминалом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пострадавших в пожаре нет. При этом причину возгорания он называть не стал.
Яркое зарево над Ленинградской областью: видео соцсети
В каких еще регионах России происходил "хлопок": что известно
- Ночью 21 января в российской Туле раздавались мощные взрывы. Там удар пришелся по территории военного завода "Щегловский вал". Здесь собирают ЗРК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".
- Также взрывы раздавались в Орле и Смоленске. Местные жители говорили об атаке беспилотников.
- В минобороны страны-агрессора сообщили, что над территорией Смоленской области сбили четыре дрона, над Орловской вроде бы удалось уничтожить один.
- В Клинцах Брянской области тоже были взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.
- В то время, как Россия подвергалась атаке БПЛА, оккупанты запустили по Украине "Шахеды". В общем враг выпустил два дрона. Один из них силы ПВО сбили.
- В Николаевской области "Шахеды" ударили по жилому сектору. Есть разрушение, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.