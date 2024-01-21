"Земля дрожала": видео первых минут после удара по нефтеперерабатывающему заводу в Усть-Луге

Ночью неизвестные беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области. В сеть попали кадры первой вспышки на угольном терминале.

В морском порту "Усть-Луга" горит угольный терминал "Новатэк". Перед пожаром местные жители слышали звук беспилотников, а затем два взрыва.

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Удар по нефтеперерабатывающему заводу

Жители поселка Усть-Луга сняли первые минуты после "прилета" по морскому терминалу. На видео слышно, как двое мужчин делают предположение, что по местному порту ударили дроном.

Пожар в Усть-Луге: видео соцсети

Российские паблики пишут, что в Кингисеппском районе Ленинградской области, где собственно расположен морской торговый порт "Усть-Луга", введен режим повышенной готовности.

Что происходило в районе Усть-Луги: видео соцсети

Как ярко пылает "Новатэк": видео соцсетей

Свидетели атаки на угольный терминал не скрывают своих эмоций. Один из очевидцев "заценил" пожар словами: "Что-то там серьезное".

Пожар на заводе "Новатэк": видео соцсети

Местные СМИ уточняют, что завод по переработке стабильного газового конденсата "Новатэк" расположен в прибрежной зоне рядом со специализированным терминалом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пострадавших в пожаре нет. При этом причину возгорания он называть не стал.

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