Россияне хотели устроить нам блэкаут, – Лакийчук оценил массированную ракетную атаку врагу

Утро 17 ноября началось с комбинированной атаки врага. По территории Украины было запущено более 210 воздушных целей – 120 ракет и 90 беспилотников. Сбить удалось 144 из них.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук сказал 24 Каналу, что оккупанты пытались устроить блэкаут, поскольку били прежде всего по энергетике. Но, к счастью, у них не получилось.

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На что указывает вражеский удар

Накануне удара 17 ноября российская стратегическая авиация взлетала почти каждый день. Это как раз были свидетельства о подготовке к будущему удару по энергетической инфраструктуре Украины.

К атаке был привлечен широкий спектр средств поражения, в частности:

ракеты Х-101 с Ту-95, которые в течение недели пугали украинцев взлетами и проводили разведку нашей радиолокационной системы;

ракеты Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К;

ракеты Х-22 с Ту-22;

ракеты "Калибр" из акватории пунктов базирования российского флота в Черном море;

более 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.

Очевидно, что россияне хотели устроить нам блэкаут. Районы и объекты, куда они осуществляли удары, это был не только Киев, а били по всей территории Украины, прежде всего это районы атомных электростанций и не только. Собственно говоря, была попытка "свалить" энергетику,

– отметил Павел Лакийчук.

Поэтому вполне естественно, что сразу после начала ударов Укрэнерго предупредило об экстренных отключениях электроэнергии в некоторых областях, потому что угроза была крайне серьезная. Впрочем, отмена отключений в ряде регионов как раз свидетельствует о том, что россияне не добились своей цели. Хотя и очень рассчитывали на это.

Также стоит отметить политическую составляющую. Канцлеру Германии Олафу Шольцу и избранному президенту США Дональду Трампу необходимо еще раз убедиться, что Россия не готова идти на переговоры, а, наоборот, такими ударами эскалирует ситуацию.

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Какую стратегию нужно пересмотреть Украине

Около недели назад представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина не наносит удары по российским портам в Новороссийске и Азове из-за того, что в этих городах есть гражданская инфраструктура.

По мнению Лакийчука, Силам обороны Украины необходимо пересматривать эту стратегию. Эти порты являются законной целью для ударов. Именно из Новороссийска враг запускает "Калибры".

Отметим, во время массированной атаки 17 ноября военнослужащая Наталья Грабарчук сбила крылатую ракету с помощью ПЗРК "Игла", это был ее первый боевой пуск.