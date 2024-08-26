Россияне атаковали Дрогобычский район Львовщины: куда попали

Во время массированной российской атаки 26 августа пострадала Львовская область. Оккупанты атаковали ракетами Дрогобычский район.

Там произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Там возник незначительный пожар.

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Какие последствия удара по Дрогобычскому району Львовской области

Начальник Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк сообщил, что, по предварительным данным, информации о пострадавших или жертвах в районе нет. Все профильные службы работают на месте.

В РВА поблагодарили ВСУ и силам ПВО за оборону, а также в очередной раз напомнили гражданам, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии или пользоваться правилом "двух стен", потому что враг коварный.

Стоит отметить, что глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что, по состоянию на 11:59, ситуацию в энергосистеме области удалось стабилизировать. По словам чиновника, энергетики работают над восстановлением питания. На местах дежурят ГСЧС и правоохранители.

Предварительно также, во Львовской области обошлось без жертв и пострадавших.

К слову, ранее Максим Козицкий сообщал, что враг атаковал энергетические объекты на Львовщине. Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что попадания были в области, а не в городе. Также из-за вражеской атаки могут быть неполадки с водоснабжением.