Ночная атака по Украине: есть попадание по территории объекта инфраструктуры на Одессе
Россия в ночь на 3 ноября атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетой. В частности, под ударом оказалась и Одесщина.
Россия нанесла очередной удар по мирным городам Украины. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.
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ПВО работала 5 часов
Гуменюк отметила, что атака этой ночью была достаточно мощной. Кроме того, враг избрал разветвленную географию целей, которые пытался атаковать.
В нашей зоне ответственности мы уничтожили 11 ударных дронов. По три в Николаевской и Кировоградской, два в Одесской и по одному в Херсонской и Днепропетровской и Винницкой областях,
– рассказала спикер.
По ее словам, также было попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. К счастью, пострадавших нет, разрушения не критичны.
Наталья Гуменюк считает, что причина попыток России атаковать глубокие тылы состоит в отсутствии преимущества на фронте.
Россия нанесла удар по Харькову
- В результате российского удара по Харькову дронами-камикадзе занялась СТО. Пылали гаражи и авто. Россияне атаковали Шевченковский и Основяновский районы города.
- Частичное разрушение испытало здание рядом с СТО. Она не была жилой, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Продолжается разбор завалов.
- Было также попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажа, крыша здания.