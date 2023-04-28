"Нас подбросило на диване": жители разрушенного дома в Умани рассказали об атаке
Жители разрушенного в Умани дома еще приходят в себя после атаки россиян. Они рассказали о пропавших соседях и моменте удара.
Житель 7 этажа рассказал, что от взрыва его подбросило на диване. Он побежал к входной двери и увидел пламя. Тогда его начали тушить водой.
Кстати говоря Дети порезались очень сильно, были в шоковом состоянии – жительница разрушенного дома в Умани
Муж рассказал, что многих его соседей до сих пор не нашли. Например, на 9 этаже жила бабушки, дочь и двое внуков. Их квартира полностью разрушена, людей ищут.
Еще одна жительница рассказала, что услышала удар через 10 минут после начала воздушной тревоги. Она с семьей была во внутреннем коридоре. Это и спасло им жизнь. Женщина не может сдержать слез. Говорит, что дети сейчас находятся у родственников.
Жители дома в Умани рассказали об атаке: видео
Удар по Умани: что известно
- Ночью 28 апреля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Около 4:30 одна из российских ракет попала в девятиэтажку в Умани.
- В результате удара 27 из 46 квартир подъезда дома уничтожены, а люди оказались под завалами. Спасатели помогли 17 человек.
- Число жертв растет. Пока известно о 14 погибших.