"Нас подбросило на диване": жители разрушенного дома в Умани рассказали об атаке

Жители разрушенного в Умани дома еще приходят в себя после атаки россиян. Они рассказали о пропавших соседях и моменте удара.

Житель 7 этажа рассказал, что от взрыва его подбросило на диване. Он побежал к входной двери и увидел пламя. Тогда его начали тушить водой.

Кстати говоря Дети порезались очень сильно, были в шоковом состоянии – жительница разрушенного дома в Умани

Муж рассказал, что многих его соседей до сих пор не нашли. Например, на 9 этаже жила бабушки, дочь и двое внуков. Их квартира полностью разрушена, людей ищут.

Еще одна жительница рассказала, что услышала удар через 10 минут после начала воздушной тревоги. Она с семьей была во внутреннем коридоре. Это и спасло им жизнь. Женщина не может сдержать слез. Говорит, что дети сейчас находятся у родственников.

Жители дома в Умани рассказали об атаке: видео

Удар по Умани: что известно