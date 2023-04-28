Мешканець 7 поверху розповів, що від вибуху його підкинуло на дивані. Він побіг до вхідних дверей та побачив полум'я. Тоді його почали гасити водою.
До речі Діти порізались дуже сильно, були у шоковому стані, – жителька зруйнованого будинку в Умані
Чоловік розповів, що багатьох його сусідів досі не знайшли. Наприклад, на 9 поверсі жила бабуся, донька та двоє онуків. Їхня квартира повністю зруйнована, людей шукають.
Ще одна жителька розповіла, що почула удар за 10 хвилин після початку повітряної тривоги. Вона з родиною була у внутрішньому коридорі. Це й врятувало їм життя. Жінка не може стримати сліз. Каже, що діти зараз перебувають в родичів.
Мешканці будинку в Умані розповіли про атаку: відео
Удар по Умані: що відомо
- Вночі 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Близько 4:30 одна з російських ракет влучила в дев'ятиповерхівку в Умані.
- Внаслідок удару 27 з 46 квартир під'їзду будинку знищені, а люди опинилися під завалами. Рятувальники допомогли 17 людям.
- Кількість жертв зростає. Наразі відомо про 14 загиблих.