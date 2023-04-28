Мешканець 7 поверху розповів, що від вибуху його підкинуло на дивані. Він побіг до вхідних дверей та побачив полум'я. Тоді його почали гасити водою.

До речі Діти порізались дуже сильно, були у шоковому стані, – жителька зруйнованого будинку в Умані

Чоловік розповів, що багатьох його сусідів досі не знайшли. Наприклад, на 9 поверсі жила бабуся, донька та двоє онуків. Їхня квартира повністю зруйнована, людей шукають.

Ще одна жителька розповіла, що почула удар за 10 хвилин після початку повітряної тривоги. Вона з родиною була у внутрішньому коридорі. Це й врятувало їм життя. Жінка не може стримати сліз. Каже, що діти зараз перебувають в родичів.

Мешканці будинку в Умані розповіли про атаку: відео

Удар по Умані: що відомо