Удар по Виннице: кроме солнечной Лизы, погибли еще 2 мальчика, которых пока не могут опознать
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
Накануне, 14 июля, оккупанты нанесли циничный удар по Виннице. Вражеские ракеты унесли жизни троих детей.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, по состоянию на утро 15 июля уже более 1009 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения России.
Важно Погибшая в Виннице девочка Лиза снималась в рождественском ролике Зеленской
По официальной информации ювенальных прокуроров:
- 352 ребенка погибли,
- более 657 получили ранения разной степени тяжести.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой – 352,
- Харьковской – 191,
- Киевской – 116,
- Черниговской – 68,
- Луганской – 61,
- Николаевской – 53,
- Херсонской – 52,
- Запорожской области – 31.
В Виннице погибли 3 ребенка
14 июля в результате ракетных обстрелов врагом центра Винницы погибли:
- 4-летняя девочка
- двое мальчиков.
Еще четверо детей получили ранения.
Тела двоих детей не идентифицировали
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что всего в результате удара погибли 23 человека, среди которых 3 детей.
Тела двоих детей до сих пор не идентифицированы… Как и 11 взрослых… Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое,
– рассказал Борзов.
Всего в больницах находятся 73 пострадавших, еще 18 человек – в розыске пропавших без вести.
Больше о циничном ударе по Виннице
- Россия 14 июля выпустила по центру Винницы 3 ракеты. Все они попали в места, где постоянно людно. К сожалению, в результате атаки врага погибли 23 человека. Среди убитых россией – 3 детей. Почти сотня людей обратились за помощью к врачам, из них 50 – в тяжелом состоянии.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предупреждал, что Вооруженные Силы Украины ответят за коварные удары врага по Виннице, Николаеву и Харькову. Но наша армия никогда не бьет по мирным людям, только по военным объектам. Поэтому пострадают очередные составы с оружием или командные пункты.
Тела двоих детей, погибших в Виннице, еще не идентифицировали: смотрите видео