Я ожидаю от СБУ и разведки подробного расследования того, что произошло в Вишневом, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Вишневом сложная из-за вторичной детонации. По его словам, СБУ и ГУР будут выяснять подробности взрыва.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Смотрите также: Число погибших в Киевской области возросло: какие последствия имеет атака России на регион

Что Зеленский рассказал об ударе России по Вишневому?

По словам президента, в Вишневом сейчас сложная ситуация. Зеленский сообщил, что все утро был на связи с министром внутренних дел Игорем Клименко, который докладывал о спасательных операциях, разборе завалов и тушении пожаров.

Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки подробного расследования того, что произошло в Вишневом,

– заявил Зеленский.

Зеленский сообщил, что также обсудил ситуацию с премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, Кабинет министров выделит средства из резервного фонда для оказания помощи общине Вишневого, поскольку масштаб разрушений превышает возможности местных властей.

Президент также поблагодарил руководителей общин, украинский бизнес, общественных лидеров и международных партнеров, которые помогают пострадавшим и поддерживают людей после российских ударов.