Открыто уголовное производство по удару по воинам 128 бригады, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по военным 128-й горно-штурмовой бригаде, который произошел в Запорожской области. Он сообщил, что по факту инцидента начато уголовное производство.
Он убежден, что это трагедия, которой можно было бы избежать. Он убежден, что родные и близкие погибших должны получить ответ, из-за чего произошел этот инцидент.
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Продолжается расследование трагедии
Во время своего вечернего обращения 5 ноября Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по военным 128-й горно-штурмовой бригаде в Запорожье. Он сообщил, что по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство. Также идет соответствующее расследование.
Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности,
– заявил президент.
По его словам, расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были ложными.
Что известно о российском ударе
- Враг ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады время награждения в честь дня ракетных войск. Военных собрали, выстроили, а уже после чего россияне нанесли удар.
- В день сообщения трагической новости Министр обороны Рустем Умеров заявил, что будет проведена проверка по факту трагедии. Он убедил, что будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
- ️От 6 ноября на территории Закарпатья объявляют трехдневный общеобластной траур. В частности, будут приспущены государственные флаги, каждое утро будет минута молчания и будут проводиться богослужения.