Открыто уголовное производство по удару по воинам 128 бригады, – Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по военным 128-й горно-штурмовой бригаде, который произошел в Запорожской области. Он сообщил, что по факту инцидента начато уголовное производство.

Он убежден, что это трагедия, которой можно было бы избежать. Он убежден, что родные и близкие погибших должны получить ответ, из-за чего произошел этот инцидент.

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Продолжается расследование трагедии

Во время своего вечернего обращения 5 ноября Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по военным 128-й горно-штурмовой бригаде в Запорожье. Он сообщил, что по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство. Также идет соответствующее расследование.

Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности,

– заявил президент.

По его словам, расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были ложными.

Что известно о российском ударе