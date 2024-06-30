Сгорели вдвоем, держась за руки, – жители Вольнянска о страшных минутах российской атаки

Вчера, 29 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, убив 7 человек и ранив десятки. Жители Вольнянска поделились воспоминаниями об этом страшном дне.

Первый взрыв в Вольнянске прогремел около 17:40. К тому времени в регионе уже объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с востока.

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"Дедушка горел"

Когда россияне начали обстреливать город, местный житель Роман Павлище как раз подъезжал к мини-маркету, владельцем которого является. Мужчина рассказывает, что собственными глазами видел, как погибли два человека – дедушка и молодой парень.

Я как раз спускался, взрыв, и боковым зрением видел, как они исчезали. Дедушка горел, а парень... Это жестоко все, до сих пор голова болит, ухо не слышит,

– вспоминает господин Роман.

Мужчина отмечает, что выжил, потому что сидел в машине. Она приняла удар на себя. "А так все летело, горело", – добавляет.

"Сгорели вдвоем, держась за руки"

Другой житель Вольнянска вспоминает погибшую 10-летнюю Даринку. Рассказывает, что девочка была желанным ребенком в семье. Ее долго ждали. Родители с рук не спускали долгожданную дочь.

Когда начался обстрел, Даринка находилась в парке.

Они с мальчиком стояли рядом, мальчик также лет 10, так и сгорели вдвоем, держась за руки в парке,

– делится ужасным воспоминанием мужчина.

"Они лежали на камнях мертвые".

Свидетелем очередного военного преступления россиян стала местная жительница Силюкова Юлия. Отец женщины – владелец нескольких торговых павильонов, которые были повреждены в результате взрыва. Сама семья на момент удара находилась дома неподалеку. Из окон повылетало стекло, начался пожар.

На углу было кафе с шаурмой, там был зонтик, где сидели люди за столиками. Их отбросило, они лежали на камнях мертвые,

– рассказывает Юлия.

Напомним, что по состоянию на 30 июня известно о 7 погибших. Среди них – трое детей. Количество раненых возросло до 38 человек.