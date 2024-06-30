Перший вибух у Вільнянську пролунав близько 17:40. На той час в регіоні вже оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики зі сходу.

Дивіться також Смертельний удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла до 38 осіб, 6 – у важкому стані

"Дідусь горів"

Коли росіяни почали обстрілювати місто, місцевий житель Роман Павлище саме під'їжджав до мінімаркету, власником якого є. Чоловік розповідає, що на власні очі бачив, як загинули двоє людей – дідусь і молодий хлопець.

Я якраз спускався, вибух, і боковим зором бачив, як вони зникали. Дідусь горів, а хлопець... Це жорстоко все, досі голова болить, вухо не чує,

– пригадує пан Роман.

Чоловік зазначає, що вижив, бо сидів у машині. Вона прийняла удар на себе. "А так все летіло, горіло", – додає.

"Згоріли удвох, тримаючись за руки"

Інший житель Вільнянська пригадує загиблу 10-річну Даринку. Розказує, що дівчинка була бажаною дитиною у родині. На неї довго чекали. Батьки з рук не спускали довгоочікувану доньку.

Коли почався обстріл, Даринка перебувала у парку.

Вони з хлопчиком стояли поруч, хлопчик також років 10, так і згоріли удвох, тримаючись за руки в парку,

– ділиться жахливим спогадом чоловік.

"Вони лежали на камінні, мертві".

Свідком чергового воєнного злочину росіян стала місцева жителька Сілюкова Юлія. Батько жінки – власник декількох торгових павільйонів, які були пошкоджені внаслідок вибуху. Сама родина на момент удару перебувала вдома неподалік. З вікон повилітало скло, розпочалася пожежа.

На розі було кафе з шаурмою, там був зонтик, де сиділи люди за столиками. Їх відкинуло, вони лежали на камінні, мертві,

– розповідає пані Юлія.

Нагадаємо, що станом на 30 червня відомо про 7 загиблих. Серед них – троє дітей. Кількість поранених зросла до 38 осіб.