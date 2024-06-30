Ракетный удар по Вольнянску в Запорожье: врач рассказал о состоянии раненых детей

В результате ракетной атаки россиян по городу Вольнянск Запорожской области получили ранения 36 человек, из них 9 детей. В больнице рассказали, что все дети получили минно-взрывные травмы.

Их доставили в больницу ориентировочно после 19 часов 29 июня. Директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко рассказал изданию "Радио Свобода", что в реанимации находится девочка, которой ориентировочно 15 лет, пишет 24 Канал.

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В каком состоянии дети, которые пострадали в Вольнянске

Девочка, которые без месяца – 15 лет, находится в отделении реанимации. Поступила к нам с открытой черепно-мозговой травмой. Эта девочка наиболее тяжелая... Ей провели нейрохирургическую операцию... Ее состояние тяжелое, угрожающее для жизни,

– рассказал врач.

Юрий Борзенко отметил, что вторая девочка с поражением обломком левой голени и открытым переломом – тоже прооперирована. У нее дефицит мягких тканей. Она находится в ортопедо-травматологическом отделении в сознании.

Еще три девочки находятся в отделении хирургии с разной степенью травм. Одна из девочек – больше ранена, у нее поражены две конечности. У второго ребенка – множественное поражение мягких тканей туловища, рук и ног. У третьей девочки – поражения мягких тканей в районе челюсти.

Всего в медучреждения госпитализированы 19 пострадавших, из которых 5 детей. Три человека в тяжелом состоянии.

К сожалению, оккупанты вечером 29 июня атаковали Вольнянск, через несколько минут ударили повторно. Вероятно, ракетой "Искандер-М".