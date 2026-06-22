Повлияет ли удар по заводу в Воронеже на массированные удары по Украине: майор ВСУ честно ответил

Силы обороны нанесли ракетный удар по заводу в Воронеже, где производят электронику, в частности, для крылатых ракет Х-101. Это чрезвычайно важная атака.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук отметил в эфире 24 канала, что пока неизвестно, каков масштаб разрушений на предприятии. Но, судя по фотографиям, видно, что удар оказался более чем успешным.

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Повлияет ли такой удар на ракетные обстрелы Украины?

По словам Ткачука, удар по такому стратегически важному предприятию – огромная пощечина для Кремля. Не секрет, что такие заводы россияне пытаются перекрывать своей противовоздушной обороной. Но на этот раз там пропустили как минимум одну ракету.

Конечно, не стоит надеяться, что такой удар кардинально повлияет на массированные атаки по Украине. Но определенные неприятные проблемы россияне точно почувствуют.

Я думаю, что это повлияет на массированные обстрелы. Не так, как нам хотелось бы, чтобы, условно говоря, два месяца вообще ничего не происходило. Так не получится, потому что у врага есть определенный запас и он может чем-то перекрыться. Но на процесс производства и снабжения войск такими ракетами этот удар повлияет. И это хороший сигнал,

– отметил Ткачук.

Силы обороны нанесли удар по заводу в Воронеже: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны нанесли успешный удар крылатыми ракетами по заводу в Воронеже. Предприятие поставляет компонентную базу для различных видов ракет и систем противовоздушной обороны. В частности, там изготавливают элементы для блоков крылатых ракет Х-101; полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин, которые устанавливаются в ракетах "Искандер-К"; электронные компоненты для "Панцирь-С1" и т.д.