Об этом сообщает Суспильне.

Что рассказали очевидцы об ударе по выставке вооружения в Киевской области?

Местный житель Артем, чей дом расположен рядом с местом проведения выставки оружия, ныне убирает развалины своего жилья.

В этом доме жила моя мама 20 лет, и я с самого рождения. Также жил отец, он с начала вторжения мобилизовался... Кто дал разрешение сделать выставку рядом с жилищным сектором? На том полигоне постоянно стрельбы были. В один день мне разрушило дом, благодаря тем, кто организовал выставку в жилом секторе,

– говорит мужчина.

По его словам, при ударе ни его, ни матери дома не было. В то же время сосед получил ранение обломком ракеты и находится в реанимации.

"Я вчера очень много мертвых видел, многих на НРК вывозили. Друзья предложили переехать к ним, но это не долгосрочно. Я думаю, нам общежитие выдадут. Но зачем мне общежитие, если у меня был свой дом", – рассказал Артем.

Как выглядят дома в Киевской области, куда попали 2 российские ракеты 24 июля / Фото Суспильного

Другой местный житель Станислав сообщил, что от его дома после российского удара почти ничего не осталось. В момент атаки он находился в другой деревне, а дома была его жена.

С ней все хорошо, дети ее забрали. Позвонила мне, что прилет хорошо, что она не повреждена. Мы здесь оккупацию пережили и дом уцелел, как раз перед вторжением его купили,

– отметил мужчина.

Еще один житель села Дмитрий рассказал, что проживает в селе более 20 лет. По его словам, территорию, куда попала российская баллистическая ракета, использовали как стрелковый полигон.

"Работает как стрелковый клуб, люди приезжают, стреляют. Уже столько времени война, неужели нельзя такие мероприятия проводить где-то далеко в лесах", – сказал он.

Другие жители села также подтвердили, что место попадания ракеты использовали для проведения стрельб.

Пока территорию, где произошел удар, охраняют правоохранители. Доступ к месту происшествия временно ограничен.

Напомним, 24 июля две вражеские баллистические ракеты попали по спортивному комплексу в Бучанском районе Киевской области, где в тот момент проходила выставка вооружения. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще 100 – получили ранения.

Главный организатор мероприятия уже задержан и сообщен о подозрении. Поскольку подозреваемый получил незначительные повреждения, он находится в больнице под стражей. В ближайшее время ему будут выбирать меру пресечения.

Владимир Зеленский, реагируя на эту атаку, отметил, что мишенью стало мероприятие, которого точно не должно быть в том месте, где оно проходило . По словам президента, кроме, безусловно, российского террора речь идет и о небрежности организаторов мероприятия.