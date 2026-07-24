Об этом президент Украины заявил во время вечернего обращения 24 июля.

Что сказал президент об ударе по объекту с выставкой в Киевской области?

Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно было быть. Сегодня мы общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранительных органов, уже возбуждены уголовные дела по факту случившегося,

– отметил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор. Но речь идет и о халатности организаторов мероприятия.

"Уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия – с большим скоплением людей и тем более рядом с домами", – подчеркнул глава государства.

На данный момент известно о 10 погибших в результате этого удара.

Мои соболезнования родным и близким. Многие люди получили ранения,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, вражеский удар пришелся на спортивный комплекс, где проходила оборонная выставка. Она не входила в сферу управления УГО. В результате обстрела пострадало около 100 человек.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что враг нанес удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 с северного направления. В результате боевых действий противовоздушной обороне удалось перехватить одну ракету, однако было зафиксировано попадание двух ракет.