Про це президент України сказав під час вечірнього звернення 24 липня.

Що сказав президент про удар по локації із виставкою у Київській області?

Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувалися з Генеральним прокурором Русланом Кравченком, були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що причиною удару є російські ракети, винятково російський терор. Але також ідеться й про недбалість організаторів заходу.

"Уже тисячу разів усім говорили, що в таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї – із купою людей і тим більше поруч із будинками", – наголосив глава держави.

Станом на цей час відомо про 10 загиблих від цього удару.

Мої співчуття рідним та близьким. Багато людей зазнали поранень,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, ворожий удар припав на спортивний комплекс, де проходила оборонна виставка. Вона не входила до сфери управління Сил оборони. Внаслідок обстрілу постраждало близько 100 людей.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворог завдав удару по Київщині трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 з північного напрямку. Внаслідок бойової роботи одну ракету протиповітряній обороні вдалось перехопити, однак було зафіксовано влучання двох ракет.