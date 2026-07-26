Про це повідомляє Суспільне.

Що розповіли очевидці про удар по виставці озброєння у Київській області?

Місцевий житель Артем, чий будинок розташований поруч із місцем проведення виставки зброї, нині прибирає руїни свого житла.

В цьому будинку жила моя мама 20 років, і я з самого народження. Також жив батько, він з початку вторгнення мобілізувався... Хто дав дозвіл зробити виставку поруч з житловим сектором? На тому полігоні постійно стрільби були. В один день мені зруйнувало дім, дякуючи тим, хто організував виставку в житловому секторі,

– каже чоловік.

За його словами, під час удару ні його, ні матері вдома не було. Водночас сусід зазнав поранення уламком ракети й перебуває в реанімації.

"Я вчора дуже багато мертвих бачив, багатьох на НРК вивозили. Друзі запропонували переїхати до них, але це не довгостроково. Я думаю, нам гуртожиток видадуть. Але для чого мені гуртожиток, якщо в мене був свій дім", – розповів Артем.

Який вигляд мають будинки у Київській області, куди влучили 2 російські ракети 24 липня / Фото Суспільного

Інший місцевий житель, Станіслав, повідомив, що від його будинку після російського удару майже нічого не залишилося. У момент атаки він перебував в іншому селі, а вдома була його дружина.

З нею все добре, її діти забрали. Подзвонила мені, що приліт, добре, що вона не пошкоджена. Ми тут окупацію пережили й будинок вцілів, якраз перед вторгненням його купили,

– зазначив чоловік.

Ще один житель села Дмитро розповів, що проживає в селі понад 20 років. За його словами, територію, куди влучила російська балістична ракета, використовували як стрілецький полігон.

"Працює як стрілецький клуб, люди приїжджають, стріляють. Вже стільки часу війна, невже не можна такі заходи проводити десь далеко в лісах", – сказав він.

Як зазначає Суспільне, інші мешканці села також підтвердили, що місце влучання ракети використовували для проведення стрільб.

Наразі територію, де стався удар, охороняють правоохоронці. Доступ до місця події тимчасово обмежений.

Нагадаємо, 24 липня дві ворожі балістичні ракети влучили по спортивному комплексу у Бучанському районі Київської області, де на той момент проходила виставка озброєння. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 10 людей, ще 100 – зазнали поранень.

Головного організатора заходу вже затримано та повідомлено про підозру. Оскільки підозрюваний зазнав незначних ушкоджень, він перебуває в лікарні під вартою. Найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід.

Володимир Зеленський, реагуючи на цю атаку, зазначив, що мішенню став захід, якого точно не мало бути у тому місці, де він відбувався. За словами президента, окрім, безумовно, російського терору, ідеться й про недбалість організаторів заходу.