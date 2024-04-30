Выбрали время и знали, что будет поражено, – Братчук рассказал о коварном обстреле Одессы
Вечером 29 апреля россияне ударили баллистикой по Одессе. В результате атаки загорелся Дворец студентов Одесской юридической академии и пострадали спортивные объекты, где всегда занимаются дети.
Россияне знали, куда будут бить. Они хотели вызвать как можно больше жертв. Больше о коварном обстреле Одессы в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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В очередной раз подтвердили "звание" террористов
По словам Братчука, обычно оккупанты запускают крылатую ракету с установки "Искандер-М", которая работает как "земля – воздух". Однако вчера россияне использовали ЗРК из оккупированного Крыма как "земля – земля", то есть как орудие для убийства украинцев, в частности одесситов.
Боевая часть с кассетными боеприпасами вмещает суббоеприпасы, наполненные элементами поражения для причинения максимального количества жертв. Радиус разлета шрапнели очень большой и покрытие всей площади поражения также значительное, поэтому это оружие не является высокоточным снарядом.
Убийцы, которые планировали обстрел и нажимали кнопку, прекрасно знали, что будет поражена площадь, расположенная в рекреационной зоне Одессы. Это парковая зона. Там есть спортивные площадки, на которых могут находиться не только взрослые, а прежде всего дети, которые занимаются спортом. Также другие локации, где люди могут просто отдыхать. Было выбрано соответствующее время – это как приложение, чтобы объяснить, что Россия в очередной раз совершила военное преступление,
– сказал Сергей Братчук.
Это нарушение, ведь используется кассетный боеприпас соответствующих международных конвенций, регламентирующих правила ведения войны. Хотя очевидно, что российский терроризм рядом не стоит с международным правом. Врагу просто интересно убивать мирных людей с целью вызвать панические настроения. Чтобы украинская власть вынужденно шла на определенные шаги, чтобы защитить гражданских от такого вида поражения.
Россияне ударили по Одессе: что известно
- Около 18:30 29 апреля оккупанты совершили ракетный удар по Одессе. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе использования противником баллистического вооружения.
- Известно о 5 погибших и 28 пострадавших, среди которых двое детей 5 и 16 лет.
- Известно, что среди раненых – бывший народный депутат Сергей Кивалов. Политик получил осколочное ранение правого бедра. Его сначала госпитализировали в городскую больницу, а затем перевели в частную клинику.
- В результате атаки погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. 44-летнего мужчину нашли мертвым неподалеку от здания, пылающего на побережье Черного моря.
- Захватчики повредили жилые дома и ряд других объектов гражданской инфраструктуры.