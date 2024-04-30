Выбрали время и знали, что будет поражено, – Братчук рассказал о коварном обстреле Одессы

Вечером 29 апреля россияне ударили баллистикой по Одессе. В результате атаки загорелся Дворец студентов Одесской юридической академии и пострадали спортивные объекты, где всегда занимаются дети.

Россияне знали, куда будут бить. Они хотели вызвать как можно больше жертв. Больше о коварном обстреле Одессы в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По словам Братчука, обычно оккупанты запускают крылатую ракету с установки "Искандер-М", которая работает как "земля – воздух". Однако вчера россияне использовали ЗРК из оккупированного Крыма как "земля – земля", то есть как орудие для убийства украинцев, в частности одесситов.

Боевая часть с кассетными боеприпасами вмещает суббоеприпасы, наполненные элементами поражения для причинения максимального количества жертв. Радиус разлета шрапнели очень большой и покрытие всей площади поражения также значительное, поэтому это оружие не является высокоточным снарядом.

Убийцы, которые планировали обстрел и нажимали кнопку, прекрасно знали, что будет поражена площадь, расположенная в рекреационной зоне Одессы. Это парковая зона. Там есть спортивные площадки, на которых могут находиться не только взрослые, а прежде всего дети, которые занимаются спортом. Также другие локации, где люди могут просто отдыхать. Было выбрано соответствующее время – это как приложение, чтобы объяснить, что Россия в очередной раз совершила военное преступление,

– сказал Сергей Братчук.

Это нарушение, ведь используется кассетный боеприпас соответствующих международных конвенций, регламентирующих правила ведения войны. Хотя очевидно, что российский терроризм рядом не стоит с международным правом. Врагу просто интересно убивать мирных людей с целью вызвать панические настроения. Чтобы украинская власть вынужденно шла на определенные шаги, чтобы защитить гражданских от такого вида поражения.

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