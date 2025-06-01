Комбинированная атака на Запорожье: в ОВА показали фото последствий вражеского удара

Ночью воскресенья, 1 июня, Россия нанесла 7 ударов "Шахедами" и ракетой по Запорожью. Пострадали областной центр и район.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова на Национальную полицию. На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС и коммунальные городские службы.

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Россия атаковала Запорожье

В результате взрывов в Запорожье начались пожары, разрушены 2 частных дома, повреждены близлежащие домовладения, объекты инфраструктуры, а также транспортные средства.

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В частности, по данным Федорова, изуродовано 3 многоквартирных и 29 частных домов, а также 10 нежилых зданий.

Ранены 3 человека – две женщины и мужчина, которым оказали необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, ночью 1 июня оккупанты также атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области. Повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.