Целили по критической инфраструктуре: россияне трижды ударили по Запорожью, есть пострадавшие

Российские войска нанесли 3 удара по Запорожью во время массированной атаки на Украину. Как и в остальных регионах основной целью стала критическая инфраструктура.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова. Он рассказал, что в результате российской атаки два человека получили ранения.

Смотрите также Удар по Прикарпатью: атакован объект критической инфраструктуры, поврежден жилой дом

Какие последствия атаки на Запорожье

Федоров рассказал, что во время массированного обстрела Украины по Запорожью было нанесено 3 удара.

Как и по всей территории Украины, целились по критической инфраструктуре области. По состоянию на сейчас информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений выясняются,

– сообщил Федоров.

Где была возможность, экстренные службы отправились на ликвидацию последствий российской атаки. Впрочем, через некоторое время глава ОГА уточнил информацию о ситуации в городе. В частности, он рассказал, что количество пострадавших возросло до двух.

"59-летний мужчина в больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь. 18-летний юноша после осмотра врачей от госпитализации отказался", – уточнил он.