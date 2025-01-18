Продолжается поиск пропавших без вести: в Запорожском горсовете рассказали детали ужасного удара по городу

Враг утром 18 января ударил по Запорожью. Известно о 3 пропавших без вести, 10 человек получили ранения различной степени тяжести. 8 горожан в возрасте от 28 до 69 лет были госпитализированы в медучреждения, где получили медицинскую помощь и в дальнейшем будут лечиться амбулаторно.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, добавив, что по состоянию на сейчас в больнице остается 2 человека, они пострадали больше всего: 48-летняя женщина, которая находится в тяжелом состоянии, и мужчина с резаными ранами, состояние которого медики оценивают как средней тяжести.

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В Запорожье устраняют последствия удара

В городе повреждено админздание промышленного предприятия, более 20 жилых домов, магазины, аптеки, Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата, частный транспорт. По словам депутата Запорожского горсовета, пострадала большая по площади территория, поэтому сейчас над устранением последствий удара работают все коммунальные службы.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы по пропавшим без вести 3 людям в результате ужасного террористического акта, который рашисты нанесли сегодня в 6:00 по центру Запорожья возле одного из промышленных объектов. Бьют и по частным домам,

– рассказал Кирильчук.

Последствия удара по Запорожью 18 января / Фото: Нацполиция

Напомним, российская армия ударила по Запорожью ракетами "Искандер". Одна из них попала в 500 – 700 метров от места, куда недавно, 8 января, оккупанты ударили КАБами. В тот день 14 горожан погибли, получили ранения 127.