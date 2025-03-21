"Как страшный сон": что известно о семье Маленко, которых Россия убила в Запорожье

Российская армия вечером 21 марта атаковала Запорожье беспилотниками. В результате обстрела в одном из районов города погибла семья Маленко.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о запорожской семье Маленко, которых убила Россия

В результате обстрела Запорожья в семье Маленко погибли 38-летняя мать Ольга, 41-летний отец Роман и их 17-летняя дочь Ульяна-Кристина. Эту информацию подтвердила старшая дочь Виктория, которая осталась жива.



Ульяна-Кристина Маленко (слева), Ольга Маленко (по центру снизу) и Роман Маленко (справа) погибли в результате вражеской атаки по Запорожью / Фото из инстаграма ff.frutti

По данным ГСЧС, спасатели эвакуировали Ульяну-Кристину в карету скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий, однако спасти девушку не удалось – она умерла от травм, несовместимых с жизнью. Позже из-под завалов деблокировали тело ее отца Романа.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что мать девушки, 38-летнюю Ольгу Маленко, госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти – она умерла через 10 часов после российского обстрела.



Вещи, которые остались после удара по дому в Запорожье, где погибла целая семья / Фото Суспильное

Очевидец удара, соседка семьи Анна Тищенко, рассказала, что спасатели сначала достали из-под завалов мать, которая еще была жива, однако имела сильные ожоги головы. Затем вытащили дочь, она тоже подавала признаки жизни, однако медики не смогли ее спасти. Отца нашли уже мертвым.

Хорошая семья, мать – трудяга, в киоске овощами торговала, муж что-то с компьютерами делал. А девушки учились,

– вспоминает Анна.

17-летняя Ульяна-Кристина Маленко училась в Запорожском профессиональном колледже гостинично-ресторанного бизнеса. Она также увлекалась мотоциклами.

"Просто в один момент потерять своих близких... Как страшный сон", – написала в соцсетях старшая дочь Виктория.



Дом семьи Маленко после российской атаки по Запорожью / Фото Суспильное

К слову, в результате вражеской атаки также погибла и 14-летняя девочка. Спасатели нашли часы с ее фото, которые остановились после российского обстрела.