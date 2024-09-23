Людей пришлось деблокировать, 5 женщин находятся в больнице, – ГСЧС об ударе по Запорожью

В Запорожье спасатели продолжают работать на месте попадания. Из дома, который пострадал в результате обстрела, пришлось деблокировать граждан.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС Запорожья Юлия Барышева, передает 24 Канал.

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Что рассказали в ГСЧС об ударе по Запорожью

Юлия Барышева отметила, что с первых минут российских авиаударов по Запорожью спасатели были на месте попадания и начали активно оказывать помощь населению. По состоянию на 11:38 было известно о 17 пострадавших.

Сегодня утром сотрудники аварийно-спасательной коммунальной службы вынесли еще одну женщину из ее дома и передали медикам. На данный момент в больницах находятся 5 женщин. Спасатели, кроме того, смогли спасти и эвакуировать 27 человек,

– сказала пресс-секретарь ГСЧС Запорожья.

Она также отметила, что тип боеприпаса, который оккупанты использовали для обстрела Запорожья, устанавливают эксперты, поэтому нельзя сейчас окончательно сказать, что это были КАБы или какой-то другой взрывоопасный предмет.

"На месте происшествия работали 92 спасателя и 19 единиц техники. Сегодня утром начались восстановительные работы и активно приобщаются спецтехника спасателей и мы оказываем помощь коммунальщикам, волонтерам в разборке завалов", – отметила Юлия Барышева.

Можно ли будет восстановить поврежденные дома в Запорожье

Пресс-секретарь ГСЧС Запорожья сказала, что дома можно будет восстановить. Но будет очень много работы.

Кроме того, что мы восстанавливаем дом, мы эвакуировали людей, нам пришлось ликвидировать последствия пожара. Горел балкон в одной из квартир многоэтажки, а также автомобиль на общей площади 10 квадратных метров,

– объяснила Юлия Барышева.

Она отметила, что на всю спасательную операцию понадобилось, за 40 минут работники службы смогли вывести всех людей в безопасное место, а затем в течение трех часов ликвидировали последствия авиаудара. А сегодня утром уже начались восстановленные работы.