"Ребенка раскопал первым, а потом жену достали": детали удара по гражданским в Запорожье

Днем 7 ноября россияне ударили по Запорожью КАБами. Целью новой атаки врага снова стали гражданские.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал TV5.

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Россияне ударили по гражданским в Запорожье

Так, в Запорожье в результате российской атаки зафиксировали пять попаданий. Под ударом оказались жилые дома и медучреждения. В результате обстрела один человек погиб, еще 10 пострадали. Из-под завалов удалось вытащить двух детей.

Один из пострадавших рассказал о первых минутах после того, как россияне нанесли удар.

"Заходил за дом и оно прилетело. Крыша на меня упала, а жена с ребенком в доме были. Я ребенка первым раскопал. Потом подошли ребята, жену достали", – рассказал мужчина.

Рассказ пострадавшего о российском обстреле: смотрите видео

Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция. Под завалами могут находиться люди.

Удар по многоквартирному дому в Запорожье: смотрите видео