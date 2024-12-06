В Запорожье и Кривом Роге объявят дни траура после жестоких российских ударов

Вечером 6 декабря Россия атаковала Запорожье и Кривой Рог. К сожалению, не обошлось без жертв.

В этих городах будут объявлены дни траура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ и руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

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Когда в Запорожье и Кривом Роге будут дни траура

Как сообщили в Запорожской ОВА, 7 декабря в городе объявлен день траура.

В Криворожской ОВА днем траура объявили понедельник, 9 декабря.

Напомним, 6 декабря Россия нанесла бомбовый и ракетный удары по Запорожью и Кривому Рогу соответственно.

В Запорожье по состоянию на 22:16 6 декабря известно о 24 раненых, в том числе 4-месячного ребенка. По последним данным, вражеский удар унес жизни 10 человек. Российская бомба там попала в СТО, где были машины с гражданскими людьми.

В Кривом Роге в результате атаки пострадали по меньшей мере 7 человек, в том числе 2 детей. Спасатели эвакуировали 5 пострадавших, однако под завалами еще могут оставаться люди.