Россия сознательно бьет по гражданским: Подоляка удивила реакция мира на обстрел Запорожья

Россияне сознательно атакуют гражданские города и объекты, чтобы вызвать у украинцев панику. Россия и дальше будет усиливать эскалацию, а мир должен жестче на это реагировать, в том числе и усилить давление на Иран, который дал оккупантам свои дроны.

Такое мнение 24 канала озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что оккупанты обстреляли район в Запорожье, где вырос капитан "Динамо" Сидорчук.

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Давление на Иран необходимо усилить

Подоляк рассказал, что дроны, которыми атакуют украинские города – иранские. То, что на них написано "Герань", не соответствует действительности. Это Shahed – стандартные иранские дроны. России их передали многие. Мир мог бы более жестко реагировать на такую "помощь" со стороны Ирана России, с точки зрения усиления давления.

Я понимаю, что там уже практически все санкции использованы, но, между тем, мне кажется, что Иран должен заплатить за это определенную цену с точки зрения новых ограничений для Ирана. Это важно. Можно было бы и уничтожить определенное количество заводов, производящих эти беспилотники, потому что Иран это производит и для того, чтобы атаковать другие страны.

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Мир слабо реагирует на атаки на гражданских

Он продолжил, что Россия откровенно атаковала центр города Запорожья. Она делала это сознательно и демонстративно. Мир хило на это реагирует, мол, у них же война. Россияне не впервые атакуют центры города, потому что до этого были Николаев и Харьков. Мир говорит, чтобы мы договаривались.

"Не о чем договариваться. Россия атакует гражданских и гражданские здания для того, чтобы вызвать у нас панические настроения", – отметил Подоляк.

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Россия будет продолжать атаки на гражданских

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что Россия будет идти по пути такой эскалации, потому что на поле боя они умеют воевать лишь количеством людей, которое должно там полечь, поскольку они же всех отправляют на "смертный бой". Однако эту стратегию они будут выдерживать до конца, до поражения.

Надо прислушиваться к сиренам и, действительно, выполнять ключевое – идти в места, где можно спрятаться,

– подытожил он.

Удар по Запорожью 6 октября: коротко

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. Известно, что в результате атаки в городе вспыхнули дома.

Многие остались без жилья. По состоянию на 10:00 российская атака унесла жизни 2 человек – одна женщина погибла на месте удара, другая – в карете скорой помощи, а также по меньшей мере 10 человек пострадали, из них 8 оказались в больнице в среднем и тяжелом состоянии.

На это уже отреагировали в Офисе Президента. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют одно: воевать только с мирным населением.