Россия нанесла удар УАБ по Запорожью: есть жертва и масштабные разрушения

Днем 21 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения, продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о циничном ударе россиян по Запорожью?

Сначала стало известно о повреждении нежилых зданий, автомобилей и разрушениях в результате ударов. Впоследствии глава ОВА уточнил, что российские УАБы попали по жилой застройке.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек. Еще двое получили ранения. В местах ударов возникли пожары, повреждены жилые дома и нежилые помещения. Спасательная операция продолжается.

Россия нанесла удар по Запорожью: смотрите видео Запорожской ОГА

На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и оказывают помощь пострадавшим. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до окончания опасности. Информация о последствиях российского удара уточняется.

Последствия российского удара по Запорожью / Фото с телеграм-канала начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова

Напомним, 19 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью и области. Под удар попал жилой квартал города, где были повреждены частные дома, многоэтажки и гражданская инфраструктура. По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, один из пятиэтажных домов получил серьезные повреждения, также зафиксировано попадание вблизи девятиэтажного дома.

На местах работали спасатели, медики и другие экстренные службы, которые расчищали завалы. В результате атаки погибли три человека – 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет. Тело ребенка спасатели обнаружили под завалами утром 20 июля. Еще 41 человек получил ранения, среди пострадавших есть дети.

13 июля российские войска нанесли четыре удара управляемыми УАБ по Запорожью. Одна из УАБ попала в частный дом, полностью разрушив его и вызвав пожар. В результате атаки пострадали семь человек, среди них – 4-летняя девочка. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.